Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|83.341.125.000
|9,26
|Ereğli Demir Çelik
|80.780.000.000
|1,55
|Enka İnşaat
|79.856.000.000
|1,32
|Koç Holding
|71.106.581.322
|1,29
|İskenderun Demir Çelik
|54.926.000.000
|1,90
|Garanti Bankası
|48.594.000.000
|0,69
|ASELSAN
|43.981.200.000
|2,13
|Tüpraş
|42.295.802.880
|3,12
|Bim Mağazalar
|41.319.960.000
|6,15
|Turkcell
|39.204.000.000
|1,79
|SASA Polyester
|39.155.200.000
|9,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|37.575.000.000
|7,51
|Şişe Cam
|36.605.407.971
|1,35
|Akbank
|35.880.000.000
|0,51
|İş Bankası (C)
|31.184.792.100
|0,42
|Türk Telekom
|30.905.000.000
|2,02
|Arçelik
|29.475.264.302
|1,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.057.856.417
|0,52
|Sabancı Holding
|27.504.644.990
|0,61
|Türk Hava Yolları
|25.833.600.000
|0,45
Kaynak: AA
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