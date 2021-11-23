Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 45 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 83.341.125.000 9,26 Ereğli Demir Çelik 80.780.000.000 1,55 Enka İnşaat 79.856.000.000 1,32 Koç Holding 71.106.581.322 1,29 İskenderun Demir Çelik 54.926.000.000 1,90 Garanti Bankası 48.594.000.000 0,69 ASELSAN 43.981.200.000 2,13 Tüpraş 42.295.802.880 3,12 Bim Mağazalar 41.319.960.000 6,15 Turkcell 39.204.000.000 1,79 SASA Polyester 39.155.200.000 9,70 Tofaş Oto Fabrikası 37.575.000.000 7,51 Şişe Cam 36.605.407.971 1,35 Akbank 35.880.000.000 0,51 İş Bankası (C) 31.184.792.100 0,42 Türk Telekom 30.905.000.000 2,02 Arçelik 29.475.264.302 1,99 Yapı ve Kredi Bankası 29.057.856.417 0,52 Sabancı Holding 27.504.644.990 0,61 Türk Hava Yolları 25.833.600.000 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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