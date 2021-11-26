Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 71 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|86.296.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|83.867.490.000
|9,31
|Ereğli Demir Çelik
|78.680.000.000
|1,51
|Koç Holding
|71.816.632.776
|1,30
|İskenderun Demir Çelik
|56.463.000.000
|1,95
|Garanti Bankası
|48.048.000.000
|0,68
|ASELSAN
|47.150.400.000
|2,29
|SASA Polyester
|44.150.400.000
|10,94
|BİM Mağazalar
|41.957.520.000
|6,25
|Turkcell
|40.414.000.000
|1,84
|Tofaş Oto Fabrikası
|39.350.000.000
|7,87
|Tüpraş
|37.312.460.800
|2,76
|Şişe Cam
|36.574.775.831
|1,35
|Akbank
|34.372.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|32.095.000.000
|2,10
|İş Bankası (C)
|30.149.799.000
|0,40
|Arçelik
|28.948.196.302
|1,95
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.946.093.596
|0,48
|Sabancı Holding
|26.525.251.103
|0,59
|Gübre Fabrikaları
|25.634.500.000
|14,02
Kaynak: AA
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