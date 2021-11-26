Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 71 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 86.296.000.000 1,42 Ford Otosan 83.867.490.000 9,31 Ereğli Demir Çelik 78.680.000.000 1,51 Koç Holding 71.816.632.776 1,30 İskenderun Demir Çelik 56.463.000.000 1,95 Garanti Bankası 48.048.000.000 0,68 ASELSAN 47.150.400.000 2,29 SASA Polyester 44.150.400.000 10,94 BİM Mağazalar 41.957.520.000 6,25 Turkcell 40.414.000.000 1,84 Tofaş Oto Fabrikası 39.350.000.000 7,87 Tüpraş 37.312.460.800 2,76 Şişe Cam 36.574.775.831 1,35 Akbank 34.372.000.000 0,49 Türk Telekom 32.095.000.000 2,10 İş Bankası (C) 30.149.799.000 0,40 Arçelik 28.948.196.302 1,95 Yapı ve Kredi Bankası 26.946.093.596 0,48 Sabancı Holding 26.525.251.103 0,59 Gübre Fabrikaları 25.634.500.000 14,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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