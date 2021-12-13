Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 412 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 100.380.000.000 1,93 Ford Otosan 93.728.061.000 10,41 Enka İnşaat 93.688.000.000 1,55 Koç Holding 85.916.225.934 1,56 İskenderun Demir Çelik 66.700.000.000 2,31 Aselsan 58.732.800.000 2,85 Sasa Polyester 54.409.600.000 13,48 Garanti Bankası 50.064.000.000 0,71 Şişe Cam 49.440.274.867 1,83 Bim Mağazalar 47.513.400.000 7,07 Tüpraş 47.229.061.120 3,49 Tofaş Oto. Fab. 46.250.000.000 9,25 Turkcell 45.408.000.000 2,07 Akbank 39.052.000.000 0,56 Türk Telekom 38.080.000.000 2,49 İş Bankası (C) 35.639.762.400 0,48 Arçelik 34.495.924.865 2,33 Yapı ve Kredi Bank. 31.507.501.289 0,56 Türk Hava Yolları 31.243.200.000 0,54 Sabancı Holding 30.402.018.572 0,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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