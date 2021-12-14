Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 457 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 105.490.000.000 2,03 Ford Otosan 99.061.893.000 11,00 Enka İnşaat 94.528.000.000 1,56 Koç Holding 87.488.482.725 1,58 İskenderun Demir Çelik 67.280.000.000 2,33 ASELSAN 59.690.400.000 2,89 SASA Polyester 59.192.000.000 14,67 Garanti Bankası 51.072.000.000 0,72 Şişe Cam 50.818.721.192 1,88 BİM Mağazalar 48.727.800.000 7,25 Tüpraş 47.880.151.040 3,54 Turkcell 47.344.000.000 2,16 Tofaş Oto Fabrikası 46.375.000.000 9,27 Akbank 41.132.000.000 0,59 Türk Telekom 38.640.000.000 2,53 İş Bankası (C) 37.889.747.400 0,51 Arçelik 35.644.662.814 2,41 Yapı ve Kredi Bankası 32.943.500.008 0,59 Sabancı Holding 31.585.452.852 0,70 Türk Hava Yolları 31.160.400.000 0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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