Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 138 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|94.360.000.000
|1,81
|Enka İnşaat
|81.424.000.000
|1,34
|Ford Otosan
|81.060.210.000
|9,00
|Koç Holding
|72.171.658.503
|1,31
|İskenderun Demir Çelik
|61.712.000.000
|2,14
|SASA Polyester
|50.086.400.000
|12,41
|Garanti Bankası
|49.056.000.000
|0,69
|ASELSAN
|46.375.200.000
|2,25
|Turkcell
|41.646.000.000
|1,90
|Şişe Cam
|40.832.643.369
|1,51
|Akbank
|39.676.000.000
|0,56
|BİM Mağazalar
|39.012.600.000
|5,81
|Tüpraş
|36.986.915.840
|2,73
|Türk Telekom
|35.840.000.000
|2,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|35.075.000.000
|7,01
|İş Bankası (C)
|34.874.767.500
|0,47
|Arçelik
|33.853.983.071
|2,29
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.902.561.545
|0,54
|Türk Hava Yolları
|27.738.000.000
|0,48
|Sabancı Holding
|26.749.695.535
|0,60
Kaynak: AA
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