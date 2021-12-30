Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 180 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|99.260.000.000
|1,91
|Enka İnşaat
|85.960.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|84.007.854.000
|9,33
|Koç Holding
|72.780.274.035
|1,32
|İskenderun Demir Çelik
|66.816.000.000
|2,31
|SASA Polyester
|60.984.000.000
|15,11
|ASELSAN
|48.153.600.000
|2,34
|Garanti Bankası
|48.132.000.000
|0,68
|Turkcell
|41.338.000.000
|1,89
|Şişe Cam
|41.261.493.337
|1,53
|Tofaş Oto Fabrikası
|38.750.000.000
|7,75
|Tüpraş
|38.213.969.920
|2,82
|Akbank
|38.168.000.000
|0,54
|Bim Mağazalar
|37.433.880.000
|5,57
|Türk Telekom
|34.230.000.000
|2,24
|İş Bankası (C)
|33.209.778.600
|0,44
|Arçelik
|32.975.536.404
|2,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.395.738.468
|0,53
|Türk Hava Yolları
|27.793.200.000
|0,48
|Sabancı Holding
|26.688.483.417
|0,60
Kaynak: AA
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