Borsa tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazançla 2.144,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,64 ile turizm oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazançla 2.144,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,21 artışla 2.404,04 puandan tamamladı ve haftalık kapanış rekoru kırdı.

Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun artmaya devam edeceğine yönelik beklentiler ve ekonomideki "yeni dönem" nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Gelecek çeyreklerde Rus ekonomisinin küçüleceğine işaret edilen açıklamada, ekonomideki toparlanmanın, ağırlıklı olarak yeni şartlara uyum sürecinin hızına bağlı olacağı belirtildi.

Analistler, yükselen petrol fiyatları ve Rusya- Ukrayna savaşına yönelik belirsizliklerin sürmesi ile küresel ölçekte pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, haftaya veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, işsizlik oranı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.170 puanın direnç, 2.090 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.