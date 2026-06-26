Borsa ve Altın Değeri Düştü - Son Dakika
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Borsa ve Altın Değeri Düştü

26.06.2026 18:49
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Borsa İstanbul haftayı yüzde 3,13 kayıpla kapatırken, altın fiyatları da düştü. Dolar ve avro ise değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,13, altının gram fiyatı yüzde 1,63 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,39, avro/TL yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.147,05 puanı ve en yüksek 14.871,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,13 altında 14.274,02 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,63 azalışla 6 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,62 düşüşle 41 bin 98 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 382 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,63 azalışla 10 bin 212 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 46,6280 liradan, avro yüzde 0,06 yükselişle 53,3080 liradan tamamlandı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23, emeklilik fonları yüzde 1,65 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,75 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa ve Altın Değeri Düştü - Son Dakika

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