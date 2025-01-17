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Ekonomi

Borsa ve Altın Fiyatlarında Artış

Borsa İstanbul, altın ve döviz kurlarında haftalık yükselişler kaydedildi.

17.01.2025 19:16
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68, altının gram fiyatı yüzde 1,21, avro/TL yüzde 0,60, dolar/TL yüzde 0,45 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.659,51 puanı ve en yüksek 9.989,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 üstünde 9.977,94 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,20 yükselişle 21 bin liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,19 artarak 5 bin 187 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,45 değer kazanarak 35,5700 liraya, avro yüzde 0,60 artışla 36,5500 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,68 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Kaynak: AA

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