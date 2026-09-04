Borsa ve altın haftalık kayıpta, dolar 48,44 liraya çıktı - Son Dakika
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Borsa ve altın haftalık kayıpta, dolar 48,44 liraya çıktı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,30 düşüşle 14.012,42 puandan kapanırken, gram altın yüzde 3,77 değer kaybederek 6 bin 890 liraya geriledi. Dolar ve avro ise sınırlı yükselişle sırasıyla 48,4400 ve 56,2590 liradan haftayı tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,30, altının gram fiyatı yüzde 3,77 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,41 ve avro/TL yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.876,66 puanı ve en yüksek 14.662,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,30 altında 14.012,42 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,77 azalışla 6 bin 890 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,78 düşüşle 44 bin 952 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 720 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,72 azalışla 11 bin 284 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,41 artışla 48,4400 liraya, avro da yüzde 0,05 yükselişle 56,2590 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,77, emeklilik fonları yüzde 1,31 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,72 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa ve altın haftalık kayıpta, dolar 48,44 liraya çıktı - Son Dakika

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