Borsa ve Dövizler Kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,07 değer kazanarak 10.366,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.990,12 ve en yüksek 10.407,44 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,22 artışla 13.554,02 puan, sanayi endeksi yüzde 0,81 yükselişle 13.116,26 puan, teknoloji endeksi yüzde 6,56 artışla 22.984,66 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 kazançla 10.238,80 puan oldu.

Balsu Gıda en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,59 ile Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 9,16 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 8 ile Galatasaray izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,53 ile KUYAŞ Gayrimenkul, yüzde 7,38 ile Işıklar Enerji Yapı Holding ve yüzde 6,92 ile Oba Makarnacılık olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 752 milyar 872 milyon lirayla ASELSAN, 583 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA ve 421 milyar 973 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın, dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,62 artışla 4 bin 356,60 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,62 değer kazancıyla 29 bin 439,22 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,51 yükselişle 40,3810 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,20 artışla 47,1530 lira oldu.

Geçen hafta 54,3030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,24 kazançla 54,4340 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yatay seyirle 50,5690 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)