Borsa Yükseldi, Döviz ve Altın Düştü

Bu hafta yatırım araçlarından borsa değer kazanırken, dolar hariç döviz ve altın değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,71 üzerinde 14.734,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.251,51 puanı, en yüksek 14.876,07 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 7,56 değer kazancıyla 21.128,99 puana, teknoloji endeksi yüzde 6,25 artışla 50.417,30 puana, hizmetler endeksi yüzde 2,83 artışla 13.076,93 puana ve sanayi endeksi yüzde 2,44 yükselişle 18.190,19 puana yükseldi.

Odaş Elektrik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 26,55 ile Odaş Elektrik ilk sırada yer aldı.

Odaş Elektrik'i yüzde 23,08 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 22,49 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,55 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 8,17 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 7,10 ile Europower Enerji oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 835 milyar 400 milyon lirayla ASELSAN, 603 milyar 540 milyon lirayla Garanti BBVA ve 566 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın değer kaybetti

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 0,55 azalışla 6 bin 198 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 düşüşle 41 bin 777 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftadaki kapanışının yüzde 0,55 altında 10 bin 382 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artarak 46,4450 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yüzde 0,55 azalışla 53,2770 liraya geriledi.

Geçen hafta 62,0620 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,99 düşüşle 61,4490 liraya geriledi.

İsviçre frangı da yüzde 0,90 değer kaybederek 57,5650 liradan alıcı buldu.