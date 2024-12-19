Borsa Yükselişle Başladı

Ekonomi

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,32 artarak 42.464,13 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artışla 5.912,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 19.565,67 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünün yavaşlayacağına dair endişelerle dün sert düşüş yaşanan pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek 4,25-4,50 aralığına çekerken, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten 3,9'a yükseltti.

Gelecek yıl faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini veren bankanın nokta grafiği, 2025'te toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirimi yapılabileceğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell da para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, beklentilere paralel olarak yüzde 1,5 oldu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde geldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise aralıkta eksi 16,4 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti.

Fed'in faiz kararı sonrasında yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 4,55'in üzerine çıktı.

Dün yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi de yatay seyirle 108,1 oldu.