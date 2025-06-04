Borsa Yükselişte, Ticaret Belirsizliği Süregeldi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Yükselişte, Ticaret Belirsizliği Süregeldi

04.06.2025 00:10
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New York borsası, Trump'ın ticaret politikalarına rağmen yükselişle günü tamamladı. Dow Jones 200 puan kazandı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin izlediği ticaret politikalarının yol açtığı belirsizliklere rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,51 artarak 42.519,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.970,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 19.398,96 puana yükseldi.

ABD'nin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelerden çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, ek tarifelerin askıya alındığı 90 günlük sürenin 8 Temmuz'da sona ereceğine işaret ederek, Trump yönetiminin bu tarihten önce ticaret görüşmelerini hızlandırmaya çalıştığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla tekliflerini sunmalarını isteyen bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Leavitt, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın Paris'te ABD'nin birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü ifade ederek anlaşmaların duyurusunun yakında yapılacağını aktardı.

Çin'in de İsviçre'de varılan geçici ticaret anlaşmasına uyup uymadığını takip ettiklerini belirten Leavitt, çok yakında Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşeceğini yineledi.

Öte yandan Trump'ın geçen hafta çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkaracağını açıklaması tarifelerin olası ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

Trump yönetiminin başlattığı tarife gerilimi küresel ekonomi açısından da risk oluştururken Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD ekonomisini hala sağlam bir konumda gördüğünü ancak artan belirsizliğin hem fiyat istikrarı hem de istihdam için risk oluşturduğunu ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de para politikası için en iyi yaklaşımın sabır olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtti.

Bostic, ekonomi genel olarak sağlıklı kalmaya devam ederken, artan belirsizliğin istihdamı ve fiyatları nasıl etkileyeceğini bekleyip görmek için alanları olduğunu, bu nedenle politika duruşunu ayarlamak için acelesi olmadığını vurguladı. Ayrıca Bostic, bu yıl faiz oranlarında çeyrek puanlık bir indirim olasılığı gördüğünü aktardı.

Belirsizliğin arttığı bu dönemde ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak istihdam verilerine çevrilirken, ülkede bugün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verileri takip edildi.

Buna göre, JOLTS açık iş sayısı, nisanda 7 milyon 391 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de fabrika siparişleri de nisanda yüzde 3,7 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

Kurumsal tarafta ise çip hisselerindeki yükseliş öne çıkarken, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,8 değer kazandı. Diğer çip üreticilerinden Broadcom'un hisseleri yüzde 3,3 ve Micron Technology'nin hisseleri de yüzde 4,2 yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Yükselişte, Ticaret Belirsizliği Süregeldi - Son Dakika

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