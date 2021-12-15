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Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

15.12.2021 19:05
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk2,012,16-6,94Tümosan Motor ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk2,012,16-6,94
Tümosan Motor ve Traktör20,5421,70-5,35
Türk Telekom10,4911,04-4,98
Kerevitaş Gıda5,165,41-4,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,337,68-4,56
Gözde Girişim9,359,79-4,49
Erbosan136,20142,60-4,49
Odaş Elektrik1,511,58-4,43
Selçuk Ecza Deposu12,2312,78-4,30
Karsan Otomotiv4,184,36-4,13
QUA Granite Hayal Yapı13,9014,49-4,07
Aydem Enerji6,716,99-4,01
Aksa Enerji10,0010,40-3,85
Bera Holding11,3511,78-3,65
İş Finansal Kiralama3,773,91-3,58
Netaş Telekomünikasyon19,8320,56-3,55
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,641,70-3,53
Ziraat GMYO2,772,87-3,48
Oyak Çimento8,128,41-3,45
İzmir Demir Çelik2,822,92-3,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, Traktör, Tümosan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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