Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|2,01
|2,16
|-6,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,54
|21,70
|-5,35
|Türk Telekom
|10,49
|11,04
|-4,98
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|5,41
|-4,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|7,68
|-4,56
|Gözde Girişim
|9,35
|9,79
|-4,49
|Erbosan
|136,20
|142,60
|-4,49
|Odaş Elektrik
|1,51
|1,58
|-4,43
|Selçuk Ecza Deposu
|12,23
|12,78
|-4,30
|Karsan Otomotiv
|4,18
|4,36
|-4,13
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,90
|14,49
|-4,07
|Aydem Enerji
|6,71
|6,99
|-4,01
|Aksa Enerji
|10,00
|10,40
|-3,85
|Bera Holding
|11,35
|11,78
|-3,65
|İş Finansal Kiralama
|3,77
|3,91
|-3,58
|Netaş Telekomünikasyon
|19,83
|20,56
|-3,55
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,64
|1,70
|-3,53
|Ziraat GMYO
|2,77
|2,87
|-3,48
|Oyak Çimento
|8,12
|8,41
|-3,45
|İzmir Demir Çelik
|2,82
|2,92
|-3,42
Kaynak: AA
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