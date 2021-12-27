Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 19,33 17,58 9,95 Gübre Fabrik. 83,50 76,00 9,87 Eczacıbaşı İlaç 7,41 6,80 8,97 Hektaş 15,26 14,01 8,92 Gözde Girişim 9,40 8,70 8,05 Sasa Polyester 51,35 47,60 7,88 Alarko GMYO 28,88 26,98 7,04 Çan2 Termik 11,90 11,15 6,73 Esenboğa Elektrik 31,00 29,20 6,16 Oyak Çimento 7,24 6,88 5,23 Alarko Holding 12,59 12,06 4,39 Mavi Giyim 67,45 64,90 3,93 Verusa Holding 48,48 46,70 3,81 Deva Holding 29,48 28,40 3,80 Yapı ve Kredi Bank. 3,66 3,53 3,68 Brisa 29,00 28,00 3,57 Tofaş Oto. Fab. 74,10 71,55 3,56 Anadolu Grubu Holding 41,70 40,40 3,22 Şok Marketler Ticaret 13,39 13,02 2,84 Akbank 7,83 7,62 2,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)