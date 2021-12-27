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Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

27.12.2021 19:12
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tümosan Motor ve Traktör19,3317,589,95Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör19,3317,589,95
Gübre Fabrik.83,5076,009,87
Eczacıbaşı İlaç7,416,808,97
Hektaş15,2614,018,92
Gözde Girişim9,408,708,05
Sasa Polyester51,3547,607,88
Alarko GMYO28,8826,987,04
Çan2 Termik11,9011,156,73
Esenboğa Elektrik31,0029,206,16
Oyak Çimento7,246,885,23
Alarko Holding12,5912,064,39
Mavi Giyim67,4564,903,93
Verusa Holding48,4846,703,81
Deva Holding29,4828,403,80
Yapı ve Kredi Bank.3,663,533,68
Brisa29,0028,003,57
Tofaş Oto. Fab.74,1071,553,56
Anadolu Grubu Holding41,7040,403,22
Şok Marketler Ticaret13,3913,022,84
Akbank7,837,622,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Traktör, Tümosan, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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