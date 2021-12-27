Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,33
|17,58
|9,95
|Gübre Fabrik.
|83,50
|76,00
|9,87
|Eczacıbaşı İlaç
|7,41
|6,80
|8,97
|Hektaş
|15,26
|14,01
|8,92
|Gözde Girişim
|9,40
|8,70
|8,05
|Sasa Polyester
|51,35
|47,60
|7,88
|Alarko GMYO
|28,88
|26,98
|7,04
|Çan2 Termik
|11,90
|11,15
|6,73
|Esenboğa Elektrik
|31,00
|29,20
|6,16
|Oyak Çimento
|7,24
|6,88
|5,23
|Alarko Holding
|12,59
|12,06
|4,39
|Mavi Giyim
|67,45
|64,90
|3,93
|Verusa Holding
|48,48
|46,70
|3,81
|Deva Holding
|29,48
|28,40
|3,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,66
|3,53
|3,68
|Brisa
|29,00
|28,00
|3,57
|Tofaş Oto. Fab.
|74,10
|71,55
|3,56
|Anadolu Grubu Holding
|41,70
|40,40
|3,22
|Şok Marketler Ticaret
|13,39
|13,02
|2,84
|Akbank
|7,83
|7,62
|2,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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