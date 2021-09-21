Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.745.820.089
|Garanti Bankası
|1.372.355.925
|Tüpraş
|813.304.040
|Ereğli Demir Çelik
|627.448.366
|Kardemir (D)
|582.910.564
|Şişe Cam
|546.309.842
|Yapı ve Kredi Bankası
|473.715.995
|Petkim
|370.321.351
|Emlak Konut GMYO
|323.167.935
|Koza Altın
|302.189.974
|Akbank
|287.643.840
|ASELSAN
|247.267.721
|Koç Holding
|235.478.105
|SASA Polyester
|228.673.540
|Pegasus
|218.394.860
|TAV Havalimanları
|209.934.625
|Koza Madencilik
|209.868.598
|İş Bankası (C)
|193.502.776
|Ford Otosan
|179.050.788
|Arçelik
|157.634.806
Kaynak: AA
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