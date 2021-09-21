Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.745.820.089 Garanti Bankası 1.372.355.925 Tüpraş 813.304.040 Ereğli Demir Çelik 627.448.366 Kardemir (D) 582.910.564 Şişe Cam 546.309.842 Yapı ve Kredi Bankası 473.715.995 Petkim 370.321.351 Emlak Konut GMYO 323.167.935 Koza Altın 302.189.974 Akbank 287.643.840 ASELSAN 247.267.721 Koç Holding 235.478.105 SASA Polyester 228.673.540 Pegasus 218.394.860 TAV Havalimanları 209.934.625 Koza Madencilik 209.868.598 İş Bankası (C) 193.502.776 Ford Otosan 179.050.788 Arçelik 157.634.806 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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