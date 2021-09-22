Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.296.027.753
|Türk Hava Yolları
|1.227.154.699
|Ereğli Demir Çelik
|856.082.100
|Kardemir (D)
|763.286.956
|Tüpraş
|565.555.203
|Şişe Cam
|506.648.397
|Petkim
|479.605.461
|Yapı ve Kredi Bankası
|405.479.187
|Akbank
|280.470.833
|Pegasus
|271.472.217
|İş Bankası (C)
|233.793.898
|Koza Altın
|187.085.078
|Bera Holding
|170.596.119
|Koç Holding
|169.267.019
|SASA Polyester
|156.183.205
|ASELSAN
|143.256.719
|Koza Madencilik
|140.936.576
|TAV Havalimanları
|138.497.299
|Arçelik
|137.866.491
|Emlak Konut GMYO
|136.118.779
Kaynak: AA
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