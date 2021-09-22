Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.296.027.753 Türk Hava Yolları 1.227.154.699 Ereğli Demir Çelik 856.082.100 Kardemir (D) 763.286.956 Tüpraş 565.555.203 Şişe Cam 506.648.397 Petkim 479.605.461 Yapı ve Kredi Bankası 405.479.187 Akbank 280.470.833 Pegasus 271.472.217 İş Bankası (C) 233.793.898 Koza Altın 187.085.078 Bera Holding 170.596.119 Koç Holding 169.267.019 SASA Polyester 156.183.205 ASELSAN 143.256.719 Koza Madencilik 140.936.576 TAV Havalimanları 138.497.299 Arçelik 137.866.491 Emlak Konut GMYO 136.118.779 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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