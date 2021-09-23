Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.254.174.839
|Türk Hava Yolları
|1.219.012.929
|Ereğli Demir Çelik
|1.078.207.626
|Yapı ve Kredi Bankası
|884.749.812
|Akbank
|775.867.079
|Tüpraş
|671.559.518
|Kardemir (D)
|666.771.886
|SASA Polyester
|664.300.544
|Şişe Cam
|608.859.820
|Emlak Konut GMYO
|554.382.797
|İş Bankası (C)
|432.911.363
|Koza Altın
|396.729.814
|Petkim
|372.461.072
|Koza Madencilik
|349.110.035
|Koç Holding
|321.208.089
|Pegasus
|243.533.336
|Bim Mağazalar
|225.920.849
|Sabancı Holding
|219.658.491
|ASELSAN
|217.931.392
|Arçelik
|192.914.775
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi