Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.468.771.023 Türk Hava Yolları 1.216.876.865 Tüpraş 570.875.626 Yapı ve Kredi Bankası 557.384.127 Şişe Cam 498.232.846 Kardemir (D) 489.196.488 Petkim 474.870.514 Ereğli Demir Çelik 459.689.971 Pegasus 409.618.297 SASA Polyester 332.914.568 Arçelik 314.730.252 Akbank 296.196.752 İş Bankası (C) 276.387.266 Sabancı Holding 264.414.654 TAV Havalimanları 236.503.410 Koza Altın 235.377.567 Bim Mağazalar 228.359.858 Emlak Konut GMYO 209.091.403 Ford Otosan 179.633.961 Turkcell 178.795.804 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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