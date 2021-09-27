Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.468.771.023
|Türk Hava Yolları
|1.216.876.865
|Tüpraş
|570.875.626
|Yapı ve Kredi Bankası
|557.384.127
|Şişe Cam
|498.232.846
|Kardemir (D)
|489.196.488
|Petkim
|474.870.514
|Ereğli Demir Çelik
|459.689.971
|Pegasus
|409.618.297
|SASA Polyester
|332.914.568
|Arçelik
|314.730.252
|Akbank
|296.196.752
|İş Bankası (C)
|276.387.266
|Sabancı Holding
|264.414.654
|TAV Havalimanları
|236.503.410
|Koza Altın
|235.377.567
|Bim Mağazalar
|228.359.858
|Emlak Konut GMYO
|209.091.403
|Ford Otosan
|179.633.961
|Turkcell
|178.795.804
Kaynak: AA
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