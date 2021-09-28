Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.511.430.062 Garanti Bankası 1.412.132.305 Tüpraş 927.240.378 Yapı ve Kredi Bankası 717.468.199 Şişe Cam 644.378.498 Kardemir (D) 430.029.388 Petkim 381.321.310 Ereğli Demir Çelik 380.774.646 Akbank 336.303.311 Pegasus 314.174.109 Sabancı Holding 301.215.138 Koza Altın 298.568.920 İş Bankası (C) 271.046.622 Koza Madencilik 227.898.153 Arçelik 223.647.002 Halkbank 194.738.821 Koç Holding 192.601.342 SASA Polyester 167.517.208 Bim Mağazalar 163.987.468 Odaş Elektrik 163.153.260 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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