Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.511.430.062
|Garanti Bankası
|1.412.132.305
|Tüpraş
|927.240.378
|Yapı ve Kredi Bankası
|717.468.199
|Şişe Cam
|644.378.498
|Kardemir (D)
|430.029.388
|Petkim
|381.321.310
|Ereğli Demir Çelik
|380.774.646
|Akbank
|336.303.311
|Pegasus
|314.174.109
|Sabancı Holding
|301.215.138
|Koza Altın
|298.568.920
|İş Bankası (C)
|271.046.622
|Koza Madencilik
|227.898.153
|Arçelik
|223.647.002
|Halkbank
|194.738.821
|Koç Holding
|192.601.342
|SASA Polyester
|167.517.208
|Bim Mağazalar
|163.987.468
|Odaş Elektrik
|163.153.260
Kaynak: AA
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