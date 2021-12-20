Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.434.154.015
|Garanti Bankası
|3.306.767.052
|Ereğli Demir Çelik
|2.725.322.229
|Türk Hava Yolları
|2.407.388.045
|Kardemir (D)
|2.169.241.300
|SASA Polyester
|1.864.928.158
|Akbank
|1.733.653.731
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.724.710.392
|ASELSAN
|1.463.516.098
|İş Bankası (C)
|1.441.404.539
|Petkim
|1.270.545.234
|Tüpraş
|1.150.717.925
|Koza Altın
|1.042.537.101
|BİM Mağazalar
|1.002.943.484
|Emlak Konut GMYO
|958.344.786
|Koç Holding
|918.551.657
|Sabancı Holding
|821.211.512
|Tofaş Oto Fabrikası
|730.408.673
|Türk Telekom
|712.587.944
|Doğan Holding
|703.986.957
Kaynak: AA
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