Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.934.261.724
|Şişe Cam
|3.045.622.958
|Ereğli Demir Çelik
|2.508.920.753
|Kardemir (D)
|1.977.270.832
|Türk Hava Yolları
|1.868.242.234
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.748.188.215
|Tüpraş
|1.690.678.521
|SASA Polyester
|1.254.251.666
|Akbank
|1.066.358.720
|ASELSAN
|1.005.632.928
|BİM Mağazalar
|965.897.805
|Petkim
|865.262.200
|Türk Telekom
|796.410.797
|İş Bankası (C)
|733.664.376
|Koç Holding
|721.072.226
|Koza Altın
|715.636.710
|Türk İlaç Serum
|615.218.063
|Doğan Holding
|577.352.314
|Ford Otosan
|520.515.080
|Tekfen Holding
|474.271.004
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi