Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Günlük İşlem Hacmi
|BIST 100
|Garanti Bankası
|2.074.477.514
|Sasa Polyester
|1.850.279.441
|Şişe Cam
|1.544.686.375
|Ereğli Demir Çelik
|1.390.522.474
|Türk Hava Yolları
|1.312.551.011
|Emlak Konut GMYO
|1.058.031.307
|Kardemir (D)
|1.052.446.997
|Yapı ve Kredi Bank.
|870.004.991
|Koza Altın
|762.017.077
|İş Bankası (C)
|715.170.340
|Akbank
|680.797.935
|Tüpraş
|587.923.363
|Bim Mağazalar
|580.975.251
|Aselsan
|567.446.719
|Petkim
|474.516.135
|Hektaş
|455.436.944
|Koç Holding
|367.675.061
|Gübre Fabrik.
|340.952.118
|Sabancı Holding
|307.057.875
|Türk Telekom
|281.852.164
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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