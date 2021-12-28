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Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

28.12.2021 18:47
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 28.12.2021Günlük İşlem HacmiBIST 100Garanti Bankası2.074.477.514Sasa Polyester1.850.279.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 28.12.2021

Günlük İşlem Hacmi

BIST 100

Garanti Bankası

2.074.477.514

Sasa Polyester

1.850.279.441

Şişe Cam

1.544.686.375

Ereğli Demir Çelik

1.390.522.474

Türk Hava Yolları

1.312.551.011

Emlak Konut GMYO

1.058.031.307

Kardemir (D)

1.052.446.997

Yapı ve Kredi Bank.

870.004.991

Koza Altın

762.017.077

İş Bankası (C)

715.170.340

Akbank

680.797.935

Tüpraş

587.923.363

Bim Mağazalar

580.975.251

Aselsan

567.446.719

Petkim

474.516.135

Hektaş

455.436.944

Koç Holding

367.675.061

Gübre Fabrik.

340.952.118

Sabancı Holding

307.057.875

Türk Telekom

281.852.164

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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