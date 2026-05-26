Borsada Karışık Seyir: Anlaşma Umutları

26.05.2026 23:57
NEW New York borsası, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik temkinli iyimserlikle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalarak 50.461,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 artışla 7.519,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,19 kazançla 26.656,18 puana yükseldi. İki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Yatırımcılar, teknoloji hisseleriyle Orta Doğu'daki savaşa dair gelişmeleri değerlendirirken, dün Anma Günü dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde "meşru müdafaa amaçlı" saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açmasıyla temkinli bir iyimserliğin öne çıktığını belirtti.

Olası bir anlaşmaya ilişkin sürecin kırılgan bir zeminde ilerlediğine işaret eden analistler, piyasalarda yapay zeka kaynaklı coşkunun, Orta Doğu barış görüşmelerine dair endişeleri dengelediğini kaydetti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 3,5 artışla 99,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 3'ün üzerinde azalışla 93,44 dolardan alıcı buldu.

Tahvil faizlerindeki düşüş de dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 8 baz puan azalışla yüzde 4,49'a, 30 yıllık hazine tahvili faizi de 6 baz puan azalarak yüzde 5,02'ye indi.

Kurumsal tarafta, bugün hisseleri yüzde 19'dan fazla artış gösteren çip şirketi Micron Technology'nin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Micron Technology'nin hisselerindeki yükseliş bellek çipi sektöründeki bazı diğer şirketleri de yukarı taşırken, Seagate Technology'nin hisseleri yüzde 4 ve Western Digital'ın hisseleri yüzde 8 arttı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonist etkilerinin yoğunlaşmasıyla mayıs ayında 93,1 değerine inmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

