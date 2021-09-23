Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.455
|1,17
|BIST ANKARA
|2.076
|0,54
|BIST ANTALYA
|2.180
|2,02
|BIST BALIKESİR
|1.848
|0,25
|BIST BURSA
|3.628
|1,75
|BIST DENIZLI
|1.832
|0,90
|BIST ISTANBUL
|1.538
|-0,11
|BIST IZMIR
|3.347
|1,05
|BIST KAYSERI
|10.791
|0,59
|BIST KOCAELI
|3.814
|0,34
|BIST KONYA
|2.227
|-1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|9.185
|1,65
|BIST AYDIN
|1.168
|0,90
|BIST MANISA
|1.437
|0,41
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi