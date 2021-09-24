Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.365
|-0,79
|BIST ANKARA
|2.047
|-1,41
|BIST ANTALYA
|2.230
|2,28
|BIST BALIKESİR
|1.839
|-0,45
|BIST BURSA
|3.630
|0,06
|BIST DENIZLI
|1.830
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|1.530
|-0,57
|BIST IZMIR
|3.331
|-0,48
|BIST KAYSERI
|10.597
|-1,79
|BIST KOCAELI
|3.789
|-0,67
|BIST KONYA
|2.222
|-0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|9.011
|-1,89
|BIST AYDIN
|1.167
|-0,06
|BIST MANISA
|1.438
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi