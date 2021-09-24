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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

24.09.2021 18:50
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.365-0,79BIST ANKARA2.047-1,41BIST ANTALYA2.2302,28BIST BALIKESİR1.839-0,45BIST BURSA3.6300,06BIST DENIZLI1.830-0,14BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.365-0,79
BIST ANKARA2.047-1,41
BIST ANTALYA2.2302,28
BIST BALIKESİR1.839-0,45
BIST BURSA3.6300,06
BIST DENIZLI1.830-0,14
BIST ISTANBUL1.530-0,57
BIST IZMIR3.331-0,48
BIST KAYSERI10.597-1,79
BIST KOCAELI3.789-0,67
BIST KONYA2.222-0,23
BIST TEKIRDAĞ9.011-1,89
BIST AYDIN1.167-0,06
BIST MANISA1.4380,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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