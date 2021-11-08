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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

08.11.2021 18:45
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.8002,88BIST ANKARA2.2471,19BIST ANTALYA2.5820,48BIST BALIKESİR1.937-0,02BIST BURSA4.2351,67BIST DENIZLI1.8860,28BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.8002,88
BIST ANKARA2.2471,19
BIST ANTALYA2.5820,48
BIST BALIKESİR1.937-0,02
BIST BURSA4.2351,67
BIST DENIZLI1.8860,28
BIST ISTANBUL1.7561,28
BIST IZMIR3.5271,28
BIST KAYSERI11.7430,13
BIST KOCAELI4.7221,25
BIST KONYA2.2681,50
BIST TEKIRDAĞ9.829-0,27
BIST AYDIN1.1150,48
BIST MANISA1.3790,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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