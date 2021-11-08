Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.800
|2,88
|BIST ANKARA
|2.247
|1,19
|BIST ANTALYA
|2.582
|0,48
|BIST BALIKESİR
|1.937
|-0,02
|BIST BURSA
|4.235
|1,67
|BIST DENIZLI
|1.886
|0,28
|BIST ISTANBUL
|1.756
|1,28
|BIST IZMIR
|3.527
|1,28
|BIST KAYSERI
|11.743
|0,13
|BIST KOCAELI
|4.722
|1,25
|BIST KONYA
|2.268
|1,50
|BIST TEKIRDAĞ
|9.829
|-0,27
|BIST AYDIN
|1.115
|0,48
|BIST MANISA
|1.379
|0,66
Kaynak: AA
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