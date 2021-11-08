Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.800 2,88 BIST ANKARA 2.247 1,19 BIST ANTALYA 2.582 0,48 BIST BALIKESİR 1.937 -0,02 BIST BURSA 4.235 1,67 BIST DENIZLI 1.886 0,28 BIST ISTANBUL 1.756 1,28 BIST IZMIR 3.527 1,28 BIST KAYSERI 11.743 0,13 BIST KOCAELI 4.722 1,25 BIST KONYA 2.268 1,50 BIST TEKIRDAĞ 9.829 -0,27 BIST AYDIN 1.115 0,48 BIST MANISA 1.379 0,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dev satıştan sonra Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktörleri Eddie Howe oldu

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu

Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil

Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı

Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları

Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı

Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde