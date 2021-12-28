Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri (Günlük) 28.12.2021
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|21.442
|2,46
|BIST ANKARA
|2.597
|-1,60
|BIST ANTALYA
|3.601
|-1,25
|BIST BALIKESİR
|2.529
|2,10
|BIST BURSA
|4.904
|-1,56
|BIST DENIZLI
|1.723
|-1,25
|BIST ISTANBUL
|2.016
|-1,71
|BIST IZMIR
|3.853
|-1,06
|BIST KAYSERI
|10.442
|-2,80
|BIST KOCAELI
|5.284
|-1,89
|BIST KONYA
|2.241
|-1,07
|BIST TEKIRDAĞ
|11.241
|-2,39
|BIST AYDIN
|1.113
|-1,51
|BIST MANISA
|1.358
|-3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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