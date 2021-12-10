Üye Girişi
Borsadan üniversiteye anatomi binası - Son Dakika

Borsadan üniversiteye anatomi binası

10.12.2021 13:33
Borsadan üniversiteye anatomi binası

Eğitime desteğini sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Veteriner Fakültesi'ne modern eğitim binası kazandırmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı.

Eğitime desteğini sürdüren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Veteriner Fakültesi'ne modern eğitim binası kazandırmak için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı.

İmza töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Eğitim yardımlarında Bursa'nın şanslı bir şehir olduğunu söyleyen Yakup Canbolat, "Eğitime yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır. Bu noktada öncelikle Bursa Ticaret Borsası'nın değerli Başkanı Özer Matlı nezdinde yöneticilerine ve üyelerine gençlerimizin eğitimine sağladıkları destekten ötürü teşekkür ediyorum. Kentimizin iki önemli kurumu olan Bursa Ticaret Borsası ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasındaki iş birliği ve dayanışmayı, Bursa'nın kalkınması ve gelişmesi adına da oldukça önemli görüyorum. Bu iki güzide kurumumuzun ortaya koyduğu dayanışmanın tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, nitelikli eğitim ile ekonomik kalkınma arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyledi. Bursa Ticaret Borsası olarak eğitime ayrı bir önem gösterdiklerini ifade eden Başkan Matlı, "Bursa Ticaret Borsası Yönetimi olarak, geleceğimizin teminatı gençlerimizin gerek eğitim öğretim hayatlarında gerek sosyal hayatlarında desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu düşünceden hareketle, Bursa Uludağ Üniversitesi ile imzaladığımız protokol kapsamında, üniversitemizin Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvarı binasının şartlarını iyileştirerek, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını ve daha donanımlı bir şekilde mezun olarak, sektörün beklentilerini karşılamalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

Anatomi Laboratuvarı ile eğitimin kalitesi artacak

Protokol sonucu hayata geçirilecek olan modern anatomi laboratuvarının, sadece üniversite öğrencilerine değil, Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere de hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Özer Matlı, "Rektörlüğümüz ile imzaladığımız protokol doğrultusunda Veteriner Fakültesi'ne yeni ve modern bina kazandırırken ana hedefimiz lise üniversite entegrasyonunu sağlayarak öğrencilerimizin lisans eğitimine daha lise sıralarından itibaren uyumunu kolaylaştırmak. Böylece, öğrencilerimiz teorik bilgilerini uygulama becerileriyle de taçlandırma imkanı bulabilecek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe ulaşma fırsatı yakalayabilecekler. Bu vesileyle Bursa Ticaret Borsası olarak eğitime olan desteğimizin artarak devam edeceğini ifade ediyor, protokolümüzün başta Bursa Uludağ Üniversitesi olmak üzere, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Rektör Kılavuz'dan Bursa Ticaret Borsası'na teşekkür

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, üniversitenin bilimsel çalışmalarına katkı verecek olan Bursa Ticaret Borsası yöneticilerine minnettar olduklarını vurguladı. Veteriner Fakültesi'nin akademik anlamda Türkiye genelinde özel bir yeri bulunduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Gelişen ve değişen eğitim-öğretim sistemi içerisinde biz de üniversitemizdeki bilimsel altyapıyı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Bunu mevcut imkanlar doğrultusunda yürütmek zorundayız. İşte tam da bu noktada kentimize değer katan kuruluşların sağladığı destekler sayesinde özel yatırımlara imza atabiliyoruz. Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvarı binası da bu yatırımlar arasında yer alıyor. Bina sayesinde gerek akademik anlamda gerekse de öğrencilerimizin eğitimlerini uygulamalı bir şekilde sürdürmelerine büyük katkılar sunacaktır. Katkı sunan ve bizlere destek veren Bursa Ticaret Borsası'nın değerli başkanı Özer Matlı olmak üzere tüm yöneticilerine ve üyelerine sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzaları atılırken, Görükle Kampüsü'nde yer alan bin metrekarelik alanda 8 ay içerisinde tamamlanması planlanan binada uygulama salonu, kadavra havuzu, laboratuvar, soğuk hava deposu gibi birimler yer alacak. - BURSA

Borsadan üniversiteye anatomi binası
Borsadan üniversiteye anatomi binası
Borsadan üniversiteye anatomi binası
Borsadan üniversiteye anatomi binası

Uludağ Üniversitesi, Veteriner, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borsadan üniversiteye anatomi binası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95 13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu? 13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu? Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Annesinin itirafı ortalığı karıştırdı! Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak 11:49 Annesinin itirafı ortalığı karıştırdı! Babalık davası nedeniyle ünlü tekstilcinin mezarı açılacak TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Son Dakika Haberleri
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:07 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
13:03 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira
13:01 Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek
13:01 Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış
12:48 Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin
Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak         
13:31
"Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım "Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım         
13:22
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 13:38:20. #1.11#
SON DAKİKA: Borsadan üniversiteye anatomi binası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement