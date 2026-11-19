Borusan Grubu'nda Dijital ve Teknoloji Grup Lideri (CDTO) görevine Gökhan Yoluaçık getirilecek.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu'nda üst düzey atama gerçekleşti.

Borusan Otomotiv'de 2022'den bu yana Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yoluaçık, Borusan CDTO'su olarak atandı. Yoluaçık, yeni görevine 1 Aralık itibarıyla başlayacak.

Borusan Otomotiv Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi görevinde dijital dönüşüm, teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve yapay zeka uygulamalarının iş süreçlerine kazandırılması alanlarında önemli çalışmalar yürüten Yoluaçık, bu deneyimini grubun tamamına taşıyacak. Söz konusu atama, Borusan'ın kendi yeteneklerini geliştirme ve onlara yeni sorumluluk alanları açma yaklaşımını da yansıtıyor.

Yoluaçık, yeni görevinde grubun yeni dönem vizyonu ve stratejileriyle uyumlu teknoloji dönüşüm yol haritasının oluşturulmasına ve hayata geçirilmesine liderlik edecek, grup şirketleriyle dijital ve yapay zeka odaklı fırsatları somut iş sonuçlarına ve sürdürülebilir değere dönüştürmeyi hedefleyecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında mezun olan Yoluaçık, profesyonel kariyerine aynı yıl Coşkunöz Holding'de başladı. Kariyeri boyunca SAP Türkiye, Siemens ve Yıldız Holding'de teknoloji ve danışmanlık alanlarında sorumluluklar üstlenen Yoluaçık, ardından Aksigorta'da BT Grup Yöneticisi, Domino's Türkiye'de Dijital Kanallar ve Teknoloji Direktörü, MNG Kargo'da ise Bilgi Teknolojileri, İş Geliştirme ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.