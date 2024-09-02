Borusan, Kuzey Amerika'da 363 Milyon Dolar Değerinde Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan, Kuzey Amerika'da 363 Milyon Dolar Değerinde Sözleşme İmzaladı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe ile WhiteWater Midstream, LLC. iştiraki Blackcomb Supply Co, LLC arasında Kuzey Amerika'da 363 milyon dolar tutarında yeni bir iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, Blackcomb Mainline Projesi için geçerli olup teslimatlar 2025 yılında gerçekleştirilecek. Bu yeni iş ilişkisinin Borusan'ın 2025 yılı cirosuna katkı sağlaması bekleniyor.

02.09.2024 22:16
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Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Amerika'da 363 milyon dolar tutarında yeni iş sözleşmesine imza attı.

Borusan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, sözleşmenin Borusan'ın bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe ile WhiteWater Midstream, LLC. iştiraki Blackcomb Supply Co, LLC arasında imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yeni iş ilişkisinin şirketin 2025 yılı cirosuna katkı yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borusan, Kuzey Amerika'da 363 Milyon Dolar Değerinde Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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