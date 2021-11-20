Üye Girişi
Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek - Son Dakika

Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek

20.11.2021 11:21
Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek

"Boş Tarlalarda Meyve Bereketi" projesi kapsamında Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlandı.

"Boş Tarlalarda Meyve Bereketi" projesi kapsamında Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlandı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" doğrultusunda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Boş Tarlalarda Meyve Bereketi" projesi kapsamında Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi ilçelerinde toplamda 62 çiftçiye yüzde 75 hibe ile 19 bin 670 adet meyve fidanı desteği sağlandı. Üç ilçede toplamda 431 da atıl durumda bulunan arazinin üretime kazandırıldığı projenin Sarıcakaya ayağının gerçekleştirilmesi için ilçede fidan teslim ve dikim töreni düzenlendi.

Sarıcakaya'da gerçekleştirilen törene, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Şube Müdürleri, Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, teknik personel ile çiftçiler katıldı.

İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş törenin açılışında yaptığı konuşmada, "İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca geçen yıl hazırlığı yapılan 'Boş Tarlalarda Meyve Bereketi' projemizle Mihalgazi, Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerimizde atıl durumda, işlenmeyen veya kullanılmayan tarım arazilerini fidan dikmek suretiyle tarıma kazandırmayı amaçlamıştık. Projemizin birinci ayağını iklimsel şartları dikkate alarak geçtiğimiz günlerde Mihalıççık ilçemizde kiraz fidanı temini ve dikimiyle gerçekleştirdik. Bugün Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizdeki çiftçilerimize yüzde 75 hibeyle bu bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun olan Trabzon hurması ve erik fidanlarının teslimini ve dikimini gerçekleştireceğiz. Toplam bütçesi yaklaşık olarak 500 bin TL olan projemiz kapsamında 3 ilçede toplamda kullanılmayan atıl durumdaki 431 dekar alan tarıma kazandırılacak ve 62 çiftçimize toplamda 19 bin 670 meyve fidanı teslim edilerek dikimi yapılacaktır. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı olan Sarıcakaya tarım arazilerinin yüzde 23'ü, Mihalgazi'nin yüzde 40'ı şu an tarımsal amaçlı olarak kullanılmamaktadır. Bizim arzumuz bu arazilerin tamamının ekonomiye, tarıma kazandırılması ve çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesidir. Bu anlamda Sarıcakayalı çiftçilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Arzumuz odur ki çiftçilerimiz devletimizden istesinler. Cumhurbaşkanımız; "Ekilmedik, dikilmedik, üretime kazandırılmadık bir karış toprağımız dahi kalmasın." diye belirttiler. Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları "İşimiz saha, Gücümüz saha"dır. Sahada olacağız, çiftçimizin yanında olacağız ve çiftçimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah bu meyve fidanlarımız kısa sürede meyvesini verir, biz de hep beraber toplamaya geliriz. Harmanda yüzümüz olması için ekerken de tarlada bir izimizin olması gerekir. Allah hayırlı uğurlu eylesin" dedi.

Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam ise, "İl Tarım Müdürlüğümüze böyle anlamlı bir projeye imza attıkları için teşekkür ediyorum. Son zamanlarda yaptığım gözlemle hem Trabzon hurmasının hem siyah incirin hem de hünnapın bu topraklar için iyi bir alternatif ürün olduğunu gözlemledim. Bizim verimli ve kıymetli arazilerimizi alternatif üretime yönlendirmek gerekiyor. Bu projeye ilgi duyan arazilerini kıymetlendirmek, değerlendirmek isteyen değerli çiftçilerimize, İlçe Tarım Müdürümüze, projeye katkı sağlayan diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hep beraber hasat törenini de yaparız" diye konuştu.

Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat da, "Atıl durumda bulunan tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesinin, bizim gibi tüketen değil üreten bir ilçe için çok önemli bir proje" diyerek, İl Müdürü ve İlçe Müdürü olmak üzere projeyi destekleyen, emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ettiğini belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından Sarıcakaya'da 29 çiftçiye 184 dekar alanda dikilmek üzere 4 bin adet erik, 3 bin 360 adet Trabzon hurması olmak üzere toplam 7 bin 660 adet meyve fidanı; Mihalgazi'de 24 çiftçiye 126 dekar alana dikilmek üzere 2 bin 20 adet erik, 3 bin 30 adet Trabzon hurması olmak üzere toplamda 5 bin 50 meyve fidanı yüzde 75 hibe ile teslim edildi. Törenin ardından Mihalgazi ilçesinden bir çiftçimizin bahçesine geçilerek, hazırlanan dikim alanına fidan dikimlerinin gerçekleştirilmesine destek olundu. - ESKİŞEHİR

Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek
Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek
Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek

Sarıcakaya, Mihalıççık, Mihalgazi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Yönetmenliğini Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi 10:27 Üsküdar'da feci olay! Turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru 09:54 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor
HDP'li Dağ'ın 09:06 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok 07:33 Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok

Son Dakika Haberleri
11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:59 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı
10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor
10:51 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor En farklı tamirci! İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor         
10:10
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
09:47
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
09:18
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 11:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: Boş tarlalar meyve ile bereketlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement