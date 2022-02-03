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BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı - Son Dakika

BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı

03.02.2022 11:29
BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı

Bütün zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rekorunun kırılmasında sanayicilerin imzası olduğunu belirten BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, enerji arzındaki kısıtlamalara dikkati çekerek yeşil dönüşüme odaklandıklarını söyledi.

Bütün zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rekorunun kırılmasında sanayicilerin imzası olduğunu belirten BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, enerji arzındaki kısıtlamalara dikkati çekerek yeşil dönüşüme odaklandıklarını söyledi.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, yılın ilk ihracat rakamlarını değerlendirdi. İhracatın Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 17 artış göstererek 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin çok değerli olduğunu kaydeden Akyıldız, zorlu süreçlere rağmen önemli bir başarıya imza atıldığını vurgularken enerjideki arz kısıtlamalarının tamamen sona ermesini beklediklerini dile getirdi.

Enerji kısıtlamaları olumsuz etkiledi

İhracatta süregelen yukarı yönlü ivmenin, kalkınma vizyonuna önemli katkılar sağladığını vurgulayan BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, sanayicilerin enerji maliyetlerinin finansmanı konusunda verdikleri mücadelede örnek çaba sarf ettiklerini kaydetti. Akyıldız, "Sanayiciler olarak, geçtiğimiz yılda olduğu gibi yeni yılın başında da karşı karşıya geldiğimiz enerji maliyetlerinin ve zorunlu kısıtlamaların olumsuz etkilerinin sürdüğü bu dönemde ciddi emek verdik. Firma yöneticilerinden çalışanlarına; sanayinin her kesimi bu durumdan etkilense de ülkemizin bekası ve uluslararası rekabet arenasında gücümüzün koruması adına daha fazla çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

2022'de üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmaların daha da artarak yeşil ekonomiye dönüşümü hızlandıracağını da vurgulayan Akyıldız, "Sanayicilerin intibak etmeye başladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı'na yönelik eylem planı doğrultusunda yeni düzeni kurgulayarak üretimde sürdürülebilirliği sağlayacağız. BOSAB olarak yeşil dönüşüm konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz ve bu yolda sağlam adımlar atmayı sürdüreceğiz. Enerji arzının stratejik öneminin arttığı bir dönemde yeşil dönüşüme tüm OSB'lerin, tüm sanayicilerin daha fazla eğilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

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geri dönüşüm, İhracat, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BOSAB, yeşil dönüşüme odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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