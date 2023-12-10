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Bosch, 2025 sonuna kadar 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Bosch, 2025 sonuna kadar 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Otomotiv tedarikçisi Bosch, talep ve teknolojideki değişikliklere uyum sağlamak için 2025 sonuna kadar Almanya'daki iki tesisinde en fazla 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, işten çıkarmaları personelin başka departmanlara kaydırılması, erken emeklilik veya gönüllü işten çıkarma anlaşmaları yoluyla yöneteceğini belirtti.

Bosch, 2025 sonuna kadar 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
10.12.2023 - 20:01,  Güncelleme: 20:03
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Otomotiv tedarikçisi Bosch'un otomobil sektöründeki değişen talep ve teknolojilere uyum sağlamak için 2025 sonuna kadar Almanya'daki iki tesisinde en fazla 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.
Bosch'tan yapılan açıklamada, diğer şirketler gibi Bosch'un da istihdam seviyesini sipariş durumuna, otomotiv sektöründeki yapısal değişikliklere ve gelecek teknolojilerin pazara yayılmasına göre ayarlamak zorunda olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "2025 yılı sonuna kadar Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart-Feuerbach ve Schwieberdingen tesislerindeki otomotiv bölümünde AR-GE, yönetim ve atış alanlarında, 1500'e kadar personel kapasitesini ayarlama ihtiyacı görüyoruz." ifadesi kullanıldı.
Şirketin açıklamasında, Bosch'un işten çıkarmaları, personelin başka departmanlara kaydırılması, erken emeklilik veya gönüllü işten çıkarma anlaşmaları yoluyla yöneteceği belirtildi.
Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche, Bosch'ta işten çıkarmalar için çalışan temsilcileriyle görüşmelerin halihazırda devam ettiğini duyurdu.
Bosch'a göre, otomotiv sektöründeki dönüşümün orta vadede tüm sektörde büyük bir etkisi olacak. Elektrikli hareketliliğe (Elektromobilite) geçiş yüksek ön yatırımlar gerektirirken, zayıf küresel ekonomi, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın neden olduğu kalıcı enflasyon ve olumsuz döviz kuru etkileri sektörün gelecek beklentilerini daha da kötüleştiriyor.
Öte yandan Bosch, Temmuz 2023'te iş konseyi ile yapılan anlaşmanın ardından şirketin 2027 sonuna kadar Almanya'da hareketlilik (mobillite) ürünleri üreten tesislerinde zorunlu işten çıkarmalardan kaçınacaktı.

Kaynak: AA
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Almanya, Bosch, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bosch, 2025 sonuna kadar 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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