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BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapmadığını duyurdu - Son Dakika
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BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapmadığını duyurdu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu. Şirket, fiyatların piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararları ve maliyet unsurları dikkate alınarak belirlendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin konutlarda Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatına sahip olduğu vurgulandı.

BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapmadığını duyurdu
30.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:30
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BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım- işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapmadığını duyurdu - Son Dakika


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