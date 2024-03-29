BOTAŞ, doğal gaz ve elektrik üretim amaçlı gaz tarifelerinde değişiklik yapmadı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda nisanda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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