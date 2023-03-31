BOTAŞ: Doğal gaz toptan satış fiyatında indirim yapıldı

BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20,01, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapıldığını açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım- işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 20,01 oranında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirim yapılmıştır" denildi. 2022 Ekim ayı esas alındığında ise "Sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.