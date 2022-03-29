BOTAŞ iş güvenliği alanında ödül aldı - Son Dakika

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde "Merit" kategorisinde ödüle layık görüldü.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, British Safety Council tarafından düzenlenen program kapsamında aldığı ödülle bu alandaki başarısını sürdürdü.

Farklı ülkelerden değişik sektörlerdeki firmaların yarıştığı programda, değerlendirmeler bağımsız bir teknik ekip tarafından yapılıyor.

Değerlendirmeler sonunda BOTAŞ, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla 39 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın değerlendirildiği Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde "Merit" kategorisinde ödüle layık görüldü.