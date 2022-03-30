BOTAŞ istasyonlarında ilk yatırım maliyetini yüzde 50 azalttı - Son Dakika
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BOTAŞ istasyonlarında ilk yatırım maliyetini yüzde 50 azalttı

30.03.2022 10:55
BOTAŞ istasyonlarında ilk yatırım maliyetini yüzde 50 azalttı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Doğal Gaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlarının (RMS/A) tasarımını yenileyerek ilk yatırım maliyetini yüzde 50 azalttı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Doğal Gaz Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlarının (RMS/A) tasarımını yenileyerek ilk yatırım maliyetini yüzde 50 azalttı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, doğal gaz ana iletim hattından gelen yüksek basınçlı doğal gazın, düşük basınçlı kullanımın olduğu yerlere iletilmesi için ihtiyaç duyulan ekipmanı sadeleştirildi.

Doğal gaz ana iletim hattından gelen yüksek basınçlı doğal gazın, düşük basınçlı kullanımın olduğu sanayi kuruluşlarına ve konutlara iletilebilmesi için ihtiyaç duyulan basınç düşürme istasyonlarına ilişkin teknik şartname, BOTAŞ çalışanlarının proaktif katkılarıyla yeniden tasarlandı.

Mevcut şartnamede yer alan istasyon tasarımındaki, mekanik, otomasyon, ölçüm, elektrik ve telekomünikasyon sistemleri, alanında uzman çalışma grupları marifetiyle modernize edildi.

BOTAŞ tarafından hazırlanan Kompakt Tip RM-A İstasyonu şartnamesinin yürürlüğe girmesiyle, Dağıtım Firmaları ile OSB tarafından tesis edilecek düşük kapasiteli A Tipi Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlarında, ölçüm güvenliğinden ödün verilmeden, işletme ve ilk yatırım maliyetleri düşürüldü. Böylece bir istasyonun ilk yatırım maliyeti yüzde 50 azaltıldı.

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Doğalgaz, Yatırım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ istasyonlarında ilk yatırım maliyetini yüzde 50 azalttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOTAŞ istasyonlarında ilk yatırım maliyetini yüzde 50 azalttı - Son Dakika
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