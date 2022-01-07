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BOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğal gaz borcu bulunmamaktadır - Son Dakika

BOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğal gaz borcu bulunmamaktadır

07.01.2022 20:15
BOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğal gaz borcu bulunmamaktadır

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ana faaliyet konusu kapsamında vadesi geçmiş doğal gaz borcu bulunmadığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ana faaliyet konusu kapsamında vadesi geçmiş doğal gaz borcu bulunmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda BOTAŞ'ın ana faaliyet konusu olan doğal gaz ticaretinden kaynaklı borçlarını ödeyebilmesi için 2 milyar dolar finansman arayışında olduğu iddiası nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuz, etkin ve verimli bir finansal yönetim doğrultusunda finansal yapısının güçlendirilmesi, kullandığı finansal enstrümanların çeşitlendirilmesi, yatırım projelerinde verimlilik oranlarına pozitif yönlü etki eden uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılabilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacında finansal kaldıracın etkin olarak sağlanabilmesi amacıyla yalnızca ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarından finansman sağlamaktadır. Kuruluşumuzun bu iddialara konu olan ana faaliyet konusu kapsamında vadesi geçmiş doğal gaz borcu bulunmamaktadır. Bahse konu açıklamalar kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik maksatlı açıklamalar olup, kuruluşumuz arz güvenliğiyle ilgili çalışmalarını büyük bir ciddiyet ve sorumluluk ile yerine getirmektedir."

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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