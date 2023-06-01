Doğal gazda haziran ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Doğal gazda haziran ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı

01.06.2023 00:20

BOTAŞ haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı.

TARİFE AYLIK BELİRLENİYOR

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine haziranda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

"UKRAYNA'DAN SONRA EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gazda haziran ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı - Son Dakika


Son Dakika
18:06 İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın yıldızı Redmond, Türk halkını yere göğe sığdıramadı
18:01 İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın yıldızı Redmond, Türk halkını yere göğe sığdıramadı
17:44 Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
17:41 Seçim kutlamasında başından vurulan 14 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
17:40 Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:19 Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti
17:32 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:26 Seçim sonrası DEVA Partisi'nden olay çıkış: İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mal oldu
17:14 Merkez Bankası rezervleri seçim haftasında 3,1 milyar dolar azaldı
17:14 Vicdanlar susmuş! Boğulan çocukları kurtarmaya çalışan doktoru kayda alıp dalga geçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2023 18:10:28. #1.13#
SON DAKİKA: Doğal gazda haziran ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement