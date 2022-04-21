Boyner ve Anadolu Üniversitesi iş birliği perakende sektörüne istihdam sağlayacak - Son Dakika

Boyner ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında perakendecilik sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar atılması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve Boyner iş birliği kapsamında, İİBF öğrencileri yaz dönemi boyunca Boyner bünyesinde staj yapma imkanı bulacak. Öğrenciler staj boyunca, Boyner mağazalarında satış, muhasebe, operasyon, lojistik birimlerini yakından tanıma fırsatı elde edecek. Aynı zamanda öğrenciler, okul sıralarındayken kurumsal hayatı yakından deneyimleme şansı bulacaklar.

ÖĞRENCİLERE TAM ZAMANLI İŞ İMKANI

Boyner, iş birliği kapsamında yaz dönemi stajını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yetkili Yetiştirme programına katılma imkanı da sunacak. Boyner Perakende Akademi tarafından tasarlanan programı tamamlayan öğrenciler mezuniyetleri sonrası Boyner'de farklı pozisyonlarda istihdam edilme imkanına kavuşacaklar.

Boyner ve Anadolu Üniversitesi İİBF ortaklığı ile hayata geçirilen proje, perakende sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak adına örnek bir uygulama olacak.

"GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Anadolu Üniversitesi ile imzaladıkları iş birliğinden heyecan duyduğunu ifade eden Boyner İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Seda Kayrak Kızıltan görüşlerini şu şekilde ifade etti:

"Bizi çok heyecanlandıran bu projede birlikte yol aldığımız Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir'e çok teşekkür ediyorum. Birlikte güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Bu bir başlangıç. Bundan sonrası hem bizlerin hem de bizimle yol alan öğrencilerin elinde olacak ama liderliğini biz yapıyor olacağız. Boyner'in gelecek nesillerini Anadolu Üniversitesi'nden yetiştireceğiz."

"Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin geleceklerini önemsiyor"

İmzalanan iş birliği protokolü hakkında görüşlerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, "Boyner gibi ülkemizin gururu bir firma ile iş birliği yapmamız hem bizim için hem de öğrencilerimiz için çok kıymetli. Üniversite olarak her zaman öğrencilerimizin derslerde aldığı teorik bilgilerinin pratikle buluşmasını önemsiyoruz. Bu nedenle imzaladığımız iş birliği protokolü güzel bir başlangıç olacak. Umuyorum bundan sonra güzel iş birliklerinin kapısı açılır ve Boyner ile öğrencilerimizin lehine çok güzel sonuçlar elde ederiz" ifadelerini kullandı.