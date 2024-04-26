Bozkırın ortasından Avrupa'ya gümüş balığı ihracat ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bozkırın ortasından Avrupa'ya gümüş balığı ihracat ediliyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan barajda avlanan gümüş balığı, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Yozgat'ta bulunan baraj ve göletler, balıkçılıkla uğraşan bölge halkının geçim kaynağı haline gelmiştir. Gümüş balığı, Türkiye'de rağbet görmemesine rağmen Avrupalılar tarafından çerez niyetine tüketilmektedir.

26.04.2024 19:25
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Bozkırın ortasından Avrupa'ya gümüş balığı ihracat ediliyor

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta avlanan Gümüş balığı Avrupa ülkelerine gönderiliyor

YOZGAT - Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan barajda avlanan tonlarca gümüş balığı başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Türkiye'de yeterince rağbet görmeyen gümüş balığını Avrupalılar çerez niyetine tüketiyor.

Yozgat'ta bulunan baraj ve göletler, balıkçılıkla uğraşan bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Özellikle sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla kurulan Çekerek Barajında vatandaşlar yılın belli dönemlerinde geçimlerini balık avlayarak sağlıyor. Çekerek Barajında su seviyesinin yükselmesiyle bu yıl gümüş balığı bolluğu yaşanıyor. Son 5 yıldır gümüş balığının olmadığı barajda günlük 15-20 ton arasında balık avlanıyor.

Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş balığı, alabalık, kerevit üreterek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat'ta avlanan gümüş balığı, Avrupa ülkelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Türkiye'de vatandaşların çok fazla ilgi göstermediği gümüş balığı, bozkırda avlandıktan sonra tesislere gönderilerek işlenip Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor. Avrupalılar gümüş balığını yağda patates kızartması gibi kızartıp cips ve çerez gibi tüketiyor.

"Avrupa'da cips niyetine yiyorlar"

Çekerek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Dursun Uslu son 5 yıldır baraj sularındaki azalma nedeniyle gümüş balığı avlayamadıklarını belirterek bu yıl gümüş balığı bolluğu yaşandığını söyledi. Uslu, "Son 5 senedir, nisan ayında baraj suyunu bıraktıkları için gümüş balığı olmadı. Biz 5 senedir gümüş balığı tutmuyoruz. Ama bu sene gümüş balığı bolluğu yaşanıyor ve 70 kişi gümüş balığı avlamak için çalışıyor. Biz bu balığı Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Orada cips niyetine yiyorlar. Bu güzel bir ekmek kapısı. Günlük 25 tona kadar gümüş balığı tutacağız. Çalışacak insan bulsak bu sayıyı daha da artırabiliriz." dedi.

"Günlük 20 ton gümüş balığı avlıyoruz"

Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi İşletmecisi ise Paşa Koç ise günlük 15-20 ton arasında gümüş balığı tuttuklarını ifade ederek, "5-6 senedir gümüş balığında bu barajdan verim alamadık ancak bu sene suyun yüksek olmasından dolayı verim iyi oldu. Bir ay boyunca bu balığı işleyeceğiz ve günlük yaklaşık 15-20 ton balık avlıyoruz. Bunu Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yaklaşık 80 kişiyi istihdam ediyoruz burada çalışıyorlar. Bu barajda sezonuna göre sazan, kerevit gibi balıklar avlıyoruz çok verimli bir baraj. Şu an gümüş balığı avlıyoruz. Kilogramı 10 liraya alınıyor ve biz fabrikalara gönderiyoruz. Oradan da Fransa, Norveç, Almanya gibi ülkelere gidiyor. Orada bunu çerez niyetine tüketiyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozkırın ortasından Avrupa'ya gümüş balığı ihracat ediliyor - Son Dakika

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