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Bozüyük Belediyesi'nde en düşük işçinin net ücreti 5 bin 500 TL oldu - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi'nde en düşük işçinin net ücreti 5 bin 500 TL oldu

07.02.2022 14:16
Bozüyük Belediyesi'nde en düşük işçinin net ücreti 5 bin 500 TL oldu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediyenin Personel Anonim Şirketi'nde çalışan işçilerin maaşlarına uyguladıkları zammı müjdeleyerek, "En düşün bordro net ücreti 5 bin 500 TL ve en düşük günlük yevmiye ise 185,70 TL yaptık" dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediyenin Personel Anonim Şirketi'nde çalışan işçilerin maaşlarına uyguladıkları zammı müjdeleyerek, "En düşün bordro net ücreti 5 bin 500 TL ve en düşük günlük yevmiye ise 185,70 TL yaptık" dedi.

Belediye garajında şirket personeli ile yapılan toplantıda, en düşük işçi bordro net ücreti 5 bin 500 TL olarak belirlediklerini aktaran Belediye Başkanı, yaşanan krizler ve ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullarda işçiyi ezdirmek istemediklerini söyledi. Bakkalcıoğlu; "Bu yıl asgari ücrette 4 bin 253 lira gibi bir rakamla düzenleme yapıldı ve uygulamalarda başladı. Yılbaşı itibari ile en son alınan aylığa toplu sözleşmede yer verildiği gibi yüzde 8 eklenerek bir zam uygulaması yapılabilirdi. Eğer ücretler asgari ücretin altında kalırsa 4 bin 253 gibi bir rakama getirilmesi gerekiyordu. Bizimle çalışan en az alan işçimiz 2021 yılında 3400 gibi bir rakam alıyorken, pek çok belediye bu seviyelerdeki ücretlere yüzde 8 eklendikten sonra asgari ücrete ulaştı. Biz bunu böyle uygulasaydık, hemen hemen hepiniz asgari ücret seviyelerinde kalıyordunuz. Bizim içimiz buna sinmedi. Ağır ekonomik koşullar, yaşanan krizler, bütün bunların etkisiyle çalışan dar gelirlilerin sıkıntıları, bütün halkımızda olan sıkıntılar sizleri de içine alıyordu. Biz bu nedenle sendikamızla görüşerek, ilave maddeler ekleyerek, Temmuza kadar sürecek sözleşmemizde yeni düzenlemeler yaptık. Asgari ücretin üzerine yüzde 10,5 refah payı verdik. Şu anda Bozüyük Personel A.Ş. çalışanı için en düşün bordro net ücreti 5 bin 500 TL ve en düşük günlük yevmiye ise 185,70 TL yaptık. Biz siz çalışanlarımıza elimizden gelen her desteği vermek için çaba harcıyoruz, bizim de sizden istediğimiz Bozüyük halkına hizmette emeğinizi eksik etmemenizdir. Önümüzdeki süreçlerde daha da güzel günler geleceğine inanıyorum. Ben yakamda Atatürk'ü taşıyorum ve görev süremce de bu böyle olacak. Sizlerden tek beklentim bu güzel ülkeyi bize emanet eden büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuyla halka hizmet etmenizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hepinize kolay gelsin" dedi.

Toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na, başkan yardımcıları ve Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak eşlik etti. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi'nde en düşük işçinin net ücreti 5 bin 500 TL oldu
Bozüyük Belediyesi'nde en düşük işçinin net ücreti 5 bin 500 TL oldu
Bozüyük Belediyesi'nde en düşük işçinin net ücreti 5 bin 500 TL oldu
Bozüyük Belediyesi'nde en düşük işçinin net ücreti 5 bin 500 TL oldu

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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Türk Lirası, Bozüyük, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bozüyük Belediyesi'nde en düşük işçinin net ücreti 5 bin 500 TL oldu - Son Dakika Ekonomi


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