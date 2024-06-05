Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Bozüyük'te Gerçekleşti

Ekonomi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Muhtarlar Derneğinde seçim heyecanı yaşandı.

25 yıldır Muhtarlar Derneğinin Başkanlığını yapan Yeni Dodurga Köyü Muhtarı Mustafa Terle, yerel seçimde 7 dönemdir yaptığı Yenidordurga Köyü'nde Muhtarlık görevini kaybetmesi nedeniyle dernek başkanlığı seçimi yapıldı. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tek aday olarak başkan adayı olan Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya açık oylama ile Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi.

Derneğin yeni yönetimi ise; Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz, Karaçayır Köyü Muhtarı Hayrettin Yılmaz, Kovalıca Köyü Muhtarı İsabali Yılmaz, Akçapınar Köyü Muhtarı İsmail Kılıç, Muratdere Köyü Muhtarı Murat Duran, Erikli Köyü Muhtarı İslam Avcı, Ormangüzle Köyü Muhtarı Metin Doğan, Akpınar Mahallesi Muhtarı Halit Akkaya'dan oluştu. - BİLECİK