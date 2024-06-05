Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Bozüyük'te Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Bozüyük'te Gerçekleşti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Muhtarlar Derneğinde yapılan seçimde, Yeni Dodurga Köyü Muhtarı Mustafa Terle'nin yerel seçimde Muhtarlık görevini kaybetmesi nedeniyle dernek başkanlığı için olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlendi. Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya, tek aday olarak başkan seçildi. Yeni yönetim ise Poyra, Karaçayır, Kovalıca, Akçapınar, Muratdere, Erikli, Ormangüzle ve Akpınar'dan oluştu.

05.06.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Muhtarlar Derneğinde seçim heyecanı yaşandı.

25 yıldır Muhtarlar Derneğinin Başkanlığını yapan Yeni Dodurga Köyü Muhtarı Mustafa Terle, yerel seçimde 7 dönemdir yaptığı Yenidordurga Köyü'nde Muhtarlık görevini kaybetmesi nedeniyle dernek başkanlığı seçimi yapıldı. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tek aday olarak başkan adayı olan Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya açık oylama ile Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi.

Derneğin yeni yönetimi ise; Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz, Karaçayır Köyü Muhtarı Hayrettin Yılmaz, Kovalıca Köyü Muhtarı İsabali Yılmaz, Akçapınar Köyü Muhtarı İsmail Kılıç, Muratdere Köyü Muhtarı Murat Duran, Erikli Köyü Muhtarı İslam Avcı, Ormangüzle Köyü Muhtarı Metin Doğan, Akpınar Mahallesi Muhtarı Halit Akkaya'dan oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Hayrettin Yılmaz, İsmail Kılıç, Metin Doğan, Murat Duran, Akpınar, Dodurga, Bilecik, Bozüyük, Erikli, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Bozüyük'te Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
10:02 Türkiye’de üretilip dünyaya satılıyor Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı Türkiye'de üretilip dünyaya satılıyor! Bu yağın litre fiyatı 425 bine yaklaştı
09:48 Dünyanın en zengin 29’uncu insanıydı Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi Dünyanın en zengin 29'uncu insanıydı! Mehmet Emin Karamehmet markette görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 10:57:57. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtarlar Derneği Başkanlık Seçimi Bozüyük'te Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement