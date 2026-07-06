bp, Bay du Nord Hissesini Equinor'a Satıyor

İngiliz enerji şirketi bp, Kanada açıklarındaki Bay du Nord petrol projesindeki yüzde 37,2'lik hissesini Equinor'a satmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Equinor bp'nin yüzde 37,2'lik hissesini devralarak Kanada açıklarındaki Bay du Nord projesinin tek sahibi olacak.

Söz konusu hisse satışı bp'nin karlılığını artırmak, borcunu azaltmak ve sermayesini daha yüksek getiri sağlayan petrol ve gaz projelerine yönlendirmek amacıyla başlattığı portföyünü yeniden şekillendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Satın alma işleminin ekonomik şartlarına ilişkin detaylar açıklamada yer almadı.

Equinor, Bay du Nord projesinde ilk üretimini 2031'de gerçekleştirmeyi planlarken, projedeki gerekli yatırımın yaklaşık 9,8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.