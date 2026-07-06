bp, Bay du Nord Hissesini Equinor'a Satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

bp, Bay du Nord Hissesini Equinor'a Satıyor

06.07.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

bp, Kanada'daki Bay du Nord projesindeki %37,2 hissesini Equinor'a satma anlaşması yaptı.

İngiliz enerji şirketi bp, Kanada açıklarındaki Bay du Nord petrol projesindeki yüzde 37,2'lik hissesini Equinor'a satmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Equinor bp'nin yüzde 37,2'lik hissesini devralarak Kanada açıklarındaki Bay du Nord projesinin tek sahibi olacak.

Söz konusu hisse satışı bp'nin karlılığını artırmak, borcunu azaltmak ve sermayesini daha yüksek getiri sağlayan petrol ve gaz projelerine yönlendirmek amacıyla başlattığı portföyünü yeniden şekillendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Satın alma işleminin ekonomik şartlarına ilişkin detaylar açıklamada yer almadı.

Equinor, Bay du Nord projesinde ilk üretimini 2031'de gerçekleştirmeyi planlarken, projedeki gerekli yatırımın yaklaşık 9,8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kanada, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi bp, Bay du Nord Hissesini Equinor'a Satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer: Yiğit Çolak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 15:37:46. #.0.2#
SON DAKİKA: bp, Bay du Nord Hissesini Equinor'a Satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.