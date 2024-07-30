bp'nin ikinci çeyrek karı beklentileri aştı - Son Dakika
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Ekonomi

bp'nin ikinci çeyrek karı beklentileri aştı

Enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı, piyasa beklentilerini aşarak 2,75 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şirketin geçen yılın aynı dönemine göre karı yüzde 6,5 artış gösterdi. Yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,1 artış kaydedildi. Şirket ayrıca, yılın son çeyreğinde 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Kar artışında, gaz pazarlama ve ticaretindeki düşük vergilendirme ve güçlü yakıt marjlarının etkisi oldu.

30.07.2024 10:29
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Enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı piyasa beklentilerini aşarak 2,75 milyar dolar oldu.

Şirketin yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlarına göre, bp'nin geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,58 milyar dolar olan karı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5 artış gösterdi. Şirketin karı yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,1 arttı.

Böylece şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 2,75 milyar dolara çıkan karı, piyasa beklentisi olan 2,6 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Şirket, yılın son çeyreğinde 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştireceğini de duyurdu.

bp'nin karındaki artışta, özellikle gaz pazarlama ve ticaretindeki daha düşük vergilendirme ve güçlü yakıt marjları etkili oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi bp'nin ikinci çeyrek karı beklentileri aştı - Son Dakika

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