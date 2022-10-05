Red Bull BC One'ın 2022 dünya finali, New York'ta gerçekleştirilecek

Breakdans yarışması Red Bull BC One'ın 2022 Dünya Finali, 12 Kasım'da Hip Hop'un doğduğu şehir New York'ta gerçekleştirilecek.

Red Bull açıklamasına göre, dünyanın dört bir yanındaki ikonik kentlerin ev sahipliği yaptığı Red Bull BC One Dünya Finali, bu yıl 19. kez hayata geçirilecek.

2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede, dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One, 16 B-Girl ve 16 B-Boy'u kıyasıya bir mücadele için bir araya getirecek.

2022 Red Bull BC One Dünya Finali'nde birinci olabilmek için yarışacak olan dansçılar, 12 Kasım'da New York'ta unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor.

Küresel anlamda en prestijli breakdans (breaking) yarışması olarak bilinen Red Bull BC One ile her yıl binlerce dansçı maharetlerini dünyaya tanıtma imkanı elde ediyor.

2022 yılı Dünya Finali, Manhattan Center'daki Hammerstein Balo Salonu'nda gerçekleşecek kapışmada Türkiye'yi B-Girl Merve "Mer-C" Can ve B-Boy Oğuzhan "Jester" Karademir temsil edecek. Final öncesinde de 30'dan fazla ülkenin birincileri ve özel davetli dansçılar, dünya finali aşamasına geçerek en iyi 32 dansçıdan biri olmak için yeteneklerini sergileyecek. Red Bull BC One Dünya Finali Red Bull TV'den takip edilebilecek.

Yaklaşık 50 yıl önce Bronx sokaklarında doğan ve ünü New York'un ötesine geçerek dünya çapında bir fenomen haline gelen breaking, stilize dans ve atletik sporun yer çekimine meydan okuyan bir dalına dönüşerek 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almaya da hak kazandı.