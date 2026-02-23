Brent Petrol Fiyatı 70,59 Dolar - Son Dakika
Brent Petrol Fiyatı 70,59 Dolar

23.02.2026 10:04
Brent petrolün varil fiyatı, belirsizliklerle birlikte 70,59 dolara geriledi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,59 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 71,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,22 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 70,59 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,68 dolardan işlem gördü.

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar öncesinde petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından Trump'tan gelen yeni tarife hamlesi belirsizlikleri artırdı.

1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

Trump yönetimiyle Yüksek Mahkeme arasında birbirini takip eden zıt adımların atılabileceğine yönelik endişeler, tarifelerin ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin soru işaretlerini çoğaltarak piyasalarda öngörülebilirliği azalttı.

Uzmanlar, artan belirsizliğin küresel büyüme beklentilerini baskıladığını ve petrol talebine yönelik beklentileri zayıflatarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda, 26 Şubat'ta Cenevre'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmeleri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor.

Trump'ın geçen hafta İran'a yönelik olası sınırlı askeri saldırıya ilişkin "Bunu düşündüğümü söyleyebilirim." ifadelerini kullanması, risk primini artırmış ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklemişti. Ancak yeni müzakere beklentileri ve küresel risk iştahındaki zayıflama fiyatlarda geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın enflasyon göstergelerinde hızlanma görülmesi fiyatlamaları zorlaştırdı.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler bir miktar zayıflasa da varlığını koruyor. Fed'in olası faiz indirimlerinin dolar üzerinde baskı oluşturarak emtia fiyatlarını destekleyebileceği ancak mevcut belirsizlik ortamında yatırımcıların temkinli pozisyon aldığı ifade ediliyor.

Analistler, ticaret politikalarına ilişkin netliğin sağlanamaması ve jeopolitik gelişmelerin seyrinin, petrol fiyatlarında kısa vadede dalgalı ve aşağı yönlü eğilimin sürmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,85 doların direnç, 65,42 doların ise destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

